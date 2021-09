Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise P’tit Mâchon Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise Catégories d’évènement: Rhône

P'tit Mâchon 2021-10-02 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-02 11:00:00 11:00:00 Salle Albert Maurice Boulevard du stade

Saint-Symphorien-sur-Coise

Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône Saint-Symphorien-sur-Coise EUR Menu à volonté, service à l’assiette : Buffet froid : pâté en croûte, rillettes, saucisson, gratons ; buffet chaud : tripes, jambonneau, joues de porc ; fromage (cervelle de canut ou rigotte) Inscription obligatoire. confrerie.rosette@gmail.com +33 6 31 87 66 88 https://confreriedelanoblerosette.jimdofree.com/ dernière mise à jour : 2021-09-14 par OTI des Monts du Lyonnais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise Autres Lieu Saint-Symphorien-sur-Coise Adresse Salle Albert Maurice Boulevard du stade Ville Saint-Symphorien-sur-Coise lieuville 45.63294#4.4591