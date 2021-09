Limoges La comédie de Limoges Haute-Vienne, Limoges Psycho-rama : Halloween burlesque show La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du vendredi 29 octobre au dimanche 31 octobre à La comédie de Limoges

Mais au fait, le burlesque c’est quoi ? C’est un peu la grand-mère du strip-tease ! Pris dans le sens américain du terme, le Burlesque est un divertissement mêlant cabaret coquin et comédie légère. Il connut ses heures de gloire à la fin du XIXe siècle dans les cabarets parisiens puis aux Etats-Unis jusqu’aux années 60 avec le règne de la pin-up. Remis au goût du jour dans les années 90 sous le nom de new-burlesque, c’est aujourd’hui un art pluriel et féministe avec des performances esthétiques, comiques ou engagées. Spectacle d’effeuillage oui, mais à mille lieu des idées reçues, ici le déshabillage est vu de manière comique tout en répondant à des codes précis. Les mises en scènes soignées, l’esthétique rétro à grand renfort de plumes et paillettes caractérisent ce spectacle empreint de bonne humeur et à l’énergie communicative. Le Burlesque Klub vous invite à fêter Halloween avec extravagance, humour, glamour et paillettes lors d’un cabaret burlesque. La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T22:00:00;2021-10-30T20:30:00 2021-10-30T22:00:00;2021-10-31T20:30:00 2021-10-31T22:00:00

