Gratuit : oui 3 dates, 3 concerts, 3 campus. Parce que la rentrée étudiante peut aussi être festive et musicale, Prun’ invite la scène locale et émergente sur les campus nantais. Les concerts sont réservés aux étudiant·es. mardi 14 septembre 2021 à 13h, Campus Tertre, devant le Pôle Etudiant : Marino (electro breaké)mardi 21 septembre 2021 à 13h, Campus Centre-Ville, cour de la présidence : Angie (rap rnb)mercredi 29 septembre 2021 à 13h, Campus Ile de Nantes, au café ASKIP : Amazone (rock psyché) (pass sanitaire demandé pour ce concert) Ces trois concerts gratuits s’inscrivent dans le programme de la rentrée de l’Université de Nantes. Plus d’infos Nantes Centre et Quartiers adresse1} Nantes 44000 https://www.prun.net/agenda/musique/8zoM-prun-fait-sa-rentree.html?_se=aW5mb25hbnRlc0BtYWlyaWUtbmFudGVzLmZy

