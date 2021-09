Prox’aventure Beauvais, 22 septembre 2021, Beauvais.

Prox’aventure 2021-09-22 – 2021-09-22

Beauvais Oise

La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organisent, en partenariat avec l’association Raid Aventure, la 4ème édition de l’événement Prox’Aventure le mercredi 22 septembre 2021, de 10h à 17h, sur la place Jeanne-Hachette.

Prox’Aventure réunit les forces de l’ordre, de sécurité pénitentiaire, de sécurité civile et de secours, ainsi que des associations sportives et de prévention du territoire.

C’est une journée d’activités multiples au contact des femmes et des hommes qui portent l’uniforme, qui permet à toutes et tous de mieux les connaître, de comprendre leurs missions au service de la collectivité, voire de s’engager à leurs côtés. Les forces de l’ordre et le SDIS procéderont également à des démonstrations et des mises en situation.

Des jeunes des établissements scolaires de la Ville, des accueils de loisirs et des centres sociaux assisteront à l’évènement toute la journée, dans le respect du protocole sanitaire.

C’est aussi un évènement favorisant le dialogue et la relation de proximité et de confiance entre la population et celles et ceux qui portent l’uniforme ; il s’adresse en particulier aux jeunes afin de promouvoir l’engagement citoyen, mais pas seulement.

Des stands d’information et de recrutement seront également à la disposition des visiteurs pour répondre à toutes les questions.

Évènement gratuit

Accès avec pass sanitaire pour les 18 ans et +

Port du masque obligatoire

Les établissements scolaires et les structures enfance/jeunesse peuvent réserver en appelant au 03 44 79 40 19

+33 3 44 79 40 19

Ville de Beauvais

