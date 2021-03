Muret SSTMC Muret Protéger ses mains lors des activités d’entretien SSTMC Muret Catégorie d’évènement: Muret

SSTMC, le mardi 13 avril à 14:30

Ces activités les sollicitent de façon constante. Il est donc primordial d’identifier les dangers pour la peau et de protéger celle-ci contre l’irritation et parfois les allergies. Au cours de ce webinaire, un médecin du travail / allergologue et un préventeur vous donneront les informations nécessaires pour prévenir ces risques cutanés et répondront à vos questions : comment repérer les dangers des produits utilisés, quelles bonnes pratiques adopter, comment choisir un gant de protection… Les mains sont les « outils » de travail des personnels d’entretien. SSTMC 12 Avenue du Président Vincent Auriol, 31603 Muret Muret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-13T14:30:00 2021-04-13T15:00:00

