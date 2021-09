Bazoches-sur-Guyonne Maison Jean-Monnet Bazoches-sur-Guyonne, Yvelines Promenades botaniques Maison Jean-Monnet Bazoches-sur-Guyonne Catégories d’évènement: Bazoches-sur-Guyonne

Yvelines

Promenades botaniques Maison Jean-Monnet, 19 septembre 2021, Bazoches-sur-Guyonne. Promenades botaniques

Maison Jean-Monnet, le dimanche 19 septembre à 13:30

Promenades botaniques dans le parc, regard sur les arbres et le jardin. Animation par Michel Cazenove et Catherine Marchal. Trois promenades d’une demi-heure : 13h30, 14h et 14h30.

Réservation conseillée

Promenades botaniques dans le parc, regard sur les arbres et le jardin Maison Jean-Monnet 7 chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bazoches-sur-Guyonne, Yvelines Autres Lieu Maison Jean-Monnet Adresse 7 chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne Ville Bazoches-sur-Guyonne lieuville Maison Jean-Monnet Bazoches-sur-Guyonne