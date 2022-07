Promenade littéraire et poétique Oizon, 7 juillet 2022, Oizon.

Promenade littéraire et poétique

Oizon Cher

2022-07-07 11:00:00 – 2022-07-07 18:00:00

Oizon

Cher

Vous découvrirez avec lui la beauté et la quiétude de ce vaste parc de plus 30 hectares agrémenté de chênes centenaires, d’une grande variété d’arbres et d’une flore naturelle très riche.

Il vous permettra de découvrir à nouveau les textes magnifiques des meilleurs écrivains du Berry tels que George Sand, Alain Fournier et Maurice Genevoix. Il récitera également quelques contes et légendes qui émerveilleront les enfants.

Michel Auvent, « Le jardinier du bonheur », vous accueillera à partir de 11h et toute l’après-midi pour une promenade le long de l’étang et de la Nère.

+33 2 48 73 67 06

