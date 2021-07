Paris Parc Monceau Paris Promenade insolite au Parc Monceau Parc Monceau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Parc Monceau, le vendredi 17 septembre à 17:00

**Promenade insolite au Parc Monceau.** 250 ans d’histoire. Par quels avatars est passée la « folie de Chartres » pour devenir un jardin public ? Sous la conduite de la présidente de la société historique des 8e et 17e arrondissements.

Groupe de 40 personnes. Masque obligatoire.

