du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Sentier du Vigneron Visite : gratuit. Dégustation : varie entre 5€ et 7€. Réservation obligatoire. Prévoir chaussures de marche et eau.

Venez prendre l’air dans la tranquillité des vignes avec cette visite guidée de 2,2km et terminez l’expérience par une dégustation de coupe de Champagne. Sentier du Vigneron 1 place Garitan, 51160 Mutigny Mutigny Marne

