Crécy-la-Chapelle Le Moulin Jaune Crécy-la-Chapelle, Seine-et-Marne Promenade et pique-nique au Moulin Jaune Le Moulin Jaune Crécy-la-Chapelle Catégories d’évènement: Crécy-la-Chapelle

Seine-et-Marne

Promenade et pique-nique au Moulin Jaune Le Moulin Jaune, 28 août 2021-28 août 2021, Crécy-la-Chapelle. Promenade et pique-nique au Moulin Jaune

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Le Moulin Jaune

Samedi 28 et dimanche 29 août, mettez les fruits mûrs de l’été dans le panier de pique-nique et venez vous promener dans nos jardins merveilleux. Au Moulin Jaune, chaque ouverture est une immersion dans les jardins colorés, poétiques et inattendus du lieu, labélisé jardin remarquable et patrimoine régional. Les visiteurs sont invités à se fondre dans ce décor entre rêve et réalité, à être créatifs dans leurs tenues et leurs attitudes. Le thème de cette ce week end sera précisé ultérieurement.

20€ adulte / 15€ de 3 à 12 ans

Samedi 28 et dimanche 29 août, mettez les fruits mûrs de l’été dans le panier de pique-nique et venez vous promener dans nos jardins merveilleux. Le Moulin Jaune 1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T11:00:00 2021-08-28T18:30:00;2021-08-29T11:00:00 2021-08-29T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Crécy-la-Chapelle, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Moulin Jaune Adresse 1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle Ville Crécy-la-Chapelle lieuville Le Moulin Jaune Crécy-la-Chapelle