du mercredi 1 décembre au mercredi 22 décembre à Bâtiment Pascal 530 – grand Hall

Au cours du mois de mai 2019, 34 étudiants de l’École professionnelle supérieure d’arts graphiques de la ville de Paris ont visité l’Institut Curie d’Orsay, le LPTMS de l’Université Paris-Saclay ainsi que plusieurs laboratoire parisiens afin d’observer et comprendre l’objet de leurs études et de le restituer graphiquement. L’exposition présente leurs travaux sous forme d’une quinzaine de posters. Elle est ouverte à tous. [[https://epsaa.fr/actualite/la-decouverte-des-labos-parisiens](https://epsaa.fr/actualite/la-decouverte-des-labos-parisiens)](https://epsaa.fr/actualite/la-decouverte-des-labos-parisiens)

Entrée libre.

Chaque année depuis 2019, des étudiants de l’École professionnelle supérieure d’arts graphiques de la ville de Paris visitent les laboratoires de la région et illustrent leur recherche. Bâtiment Pascal 530 – grand Hall rue André rivière Orsay Orsay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T17:29:00;2021-12-02T09:30:00 2021-12-02T17:29:00;2021-12-03T09:30:00 2021-12-03T17:29:00;2021-12-06T09:30:00 2021-12-06T17:29:00;2021-12-07T09:30:00 2021-12-07T17:29:00;2021-12-08T09:30:00 2021-12-08T17:29:00;2021-12-09T09:30:00 2021-12-09T17:29:00;2021-12-10T09:30:00 2021-12-10T17:29:00;2021-12-13T09:30:00 2021-12-13T17:29:00;2021-12-14T09:30:00 2021-12-14T17:29:00;2021-12-15T09:30:00 2021-12-15T17:29:00;2021-12-16T09:30:00 2021-12-16T17:29:00;2021-12-17T09:30:00 2021-12-17T17:29:00;2021-12-20T09:30:00 2021-12-20T17:29:00;2021-12-21T09:30:00 2021-12-21T17:29:00;2021-12-22T09:30:00 2021-12-22T17:29:00

