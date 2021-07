Saint-Jean-de-la-Ruelle Parc des Dominicaines Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Projekt Big Band Parc des Dominicaines Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Projekt Big Band Parc des Dominicaines, 27 août 2021-27 août 2021, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Projekt Big Band

Parc des Dominicaines, le vendredi 27 août à 18:30

Le Projekt Big Band promeut et diffuse la musique jazz partout, et notamment dans les grands rendez-vous de la scène locale et nationale. Les 20 musiciens reviennent à Saint Jean de la Ruelle nous proposer un concert estival haut en couleur !

Gratuit – Tout public

20 musiciens sur scène et de la musique jazz ! Parc des Dominicaines Rue Charles BEAUHAIRE st jean de la ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T18:30:00 2021-08-27T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Parc des Dominicaines Adresse Rue Charles BEAUHAIRE st jean de la ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville Parc des Dominicaines Saint-Jean-de-la-Ruelle