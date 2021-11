Gif-sur-Yvette CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre Joël Rousseau Essonne, Gif-sur-Yvette Projection – Réalité CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre Joël Rousseau Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre Joël Rousseau, le mardi 30 novembre à 21:00

Entrée gratuite – Rendez-vous le mardi 30 novembre à 21h au Théâtre Rousseau (CentraleSupelec, Bâtiment Bouygues) pour la projection du film Réalité réalisé par Quentin Dupieux. Jason Tantra, un cameraman placide, rêve de réaliser son premier film d’horreur. Un riche producteur accepte de financer son film à une seule condition : Jason a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l’histoire du cinéma…

Entrée gratuite – Rendez-vous le mardi 30 novembre à 21h au Théâtre Rousseau (CentraleSupelec, Bâtiment Bouygues) pour la projection du film Réalité réalisé par Quentin Dupieux.

2021-11-30T21:00:00 2021-11-30T23:00:00

