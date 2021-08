Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Projection « Portrait d’un homme debout – Yann-Fañch Kemener » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Rocher de Palmer, le mercredi 10 novembre à 15:00

Un film réalisé par Olivier Bourbeillon (2001). Au fil de sa longue carrière – quarante-cinq années dédiées à la langue bretonne, à chanter la terre, les cieux, le vent, la mer et les gens de Bretagne – Yann-Fañch Kemener n’a cessé d’offrir sa voix aux poètes anonymes ou notoires, de Bretagne. EN SAVOIR PLUS

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d'artistes que panoramas ou historiques d'un genre musical.

2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T16:30:00

