PROJECTION : PORTE DES LILAS Saint-Félix-de-Lodez, 3 décembre 2021, Saint-Félix-de-Lodez. PROJECTION : PORTE DES LILAS Saint-Félix-de-Lodez

2021-12-03 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-03 22:00:00 22:00:00

Saint-Félix-de-Lodez Hérault Saint-Félix-de-Lodez EUR 3.5 À 19h30, à la salle Robert Arnihac, le Ciné-club Objectif Cinéma fête les 100 ans de Brassens avec la projection du film « Porte des Lilas » de René Clair, au cours d’une séance spéciale recréant l’ambiance des anciens cinémas de quartier : revivez le film avec ses actualités, ses bandes-annonces et mêmes ses réclames publicitaires des années 1950 ! Réalisé par René Clair en 1957, il s’agit de la seule apparition du grand Georges au cinéma.

Tout public.

