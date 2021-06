La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune Projection plein air – Jumanji Next Level La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Projection plein air – Jumanji Next Level 2021-07-15 22:00:00 22:00:00 – 2021-07-15 00:15:00 00:15:00

La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône La Penne-sur-Huveaune L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.

Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan Projection en nocturne et en plein air du film Jumanji Next Level.

Aventure, action et comédie seront au rendez-vous dans cette superproduction américaine. L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.

Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan

Détails Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune
Lieu La Penne-sur-Huveaune