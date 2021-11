Thionville Thionville Moselle, Thionville PROJECTION – MAKING OFF DU NAPOLÉON D’ABEL GANCE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle Thionville Projection de films sur la thématique napoléonienne précédés d’introductions historiques.

Pionnier du langage cinématographique, présenté au Studio 28 en 1928.

Intervention de Mme Elodie Tamayo, enseignante à La Sorbonne Nouvelle, Paris III et spécialiste d’Abel Gance Le 5 mai 1821, l’Empereur Napoléon Ier rendait son dernier souffle à des milliers de kilomètres de la France, sur une île perdue de l’Atlantique sud, Sainte-Hélène. Si à l’aune de l’histoire, l’Empire ne représente que dix années, jamais la France n’aura connu sur une aussi brève période un aussi grand nombre de réformes tant institutionnelles qu’organisationnelles et ce dans tous les domaines : l’art, l’éducation, la santé, l’économie, le droit… En 1921, le centenaire de la mort de l’empereur avait été salué par la municipalité d’alors par la création du parc Napoléon. En 2021, dans le cadre de l’Année Napoléon, la Ville de Thionville s’associe à la Fondation Napoléon et à l’Orchestre à cordes et choeurs de la Garde républicaine pour proposer un programme alliant histoire et musiques de l’Empire. cinema.scala@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 34 http://www.scala-thionville.fr/ Ville de Thionville

