Toulouse

PROJECTION – LE CHANT DE LA MER Toulouse, 29 octobre 2021, Toulouse. PROJECTION – LE CHANT DE LA MER 2021-10-29 14:30:00 – 2021-10-29 16:00:00 MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde

Toulouse Haute-Garonne Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux… Durée : 1h33

A partir de 8 ans

Sur inscription à l’accueil le jour même. Une petite perle d’animation qui vous entraîne dans un voyage féérique.

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse