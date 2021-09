Vannes Cinéville Parc Lann Morbihan, Vannes Projection du Film NOZ Cinéville Parc Lann Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Ti ar Vro Bro Gwened en lien avec Daoulagad Breizh et Zoom Bretagne vous propose une projection d’un long métrage en langue bretonne à Vannes : **NOZ** ——- ### **Un long-métrage de Soazig Daniellou** _Avec :_ Clarisse Lavanant, Judikael Tual, Yann-Edern Jourdan, Thomas Cloarec, Lula Gurriec, Loïc Jadé, Seydina Diouf, Sarah Bridel, Laors Skavenneg, Aziliz Bourgès. _Durée :_ 95 minutes _Mael a quinze ans quand il fait la connaissance de Kevin, un ami de jeunesse de sa mère, récemment revenu à Brest. Mais cette rencontre bouleverse Liza qui tient Kevin pour responsable de la mort à vingt ans de son frère jumeau, Lomig. Pour protéger son fils elle va devoir affronter un passé qu’elle a rayé de sa mémoire._ _**En présence de la réalisatrice Soazig Daniellou, échanges à l’issue de la projection.**_ film sous-titré en français _Un film écrit par Soazig Daniellou et Aziliz Bourgès,_ _produit par Anna Lincoln_ _Une coproduction Kalanna, France Télévisions, Tébéo, TébéSud, TVR, Brezhoweb_ _Avec le soutien de la Région Bretagne, de la Redadeg , de la Procirep-Angoa, et du Centre National du Cinéma et de l’Image animée – 2020_ _bande annonce :_ [_[https://vimeo.com/472132540](https://vimeo.com/472132540)_](https://vimeo.com/472132540)

Un long-métrage de fiction bilingue breton/français, sous-titré en français.

