Projection du film « Le Strada » de Federico Fellini

Cirque-théâtre d'Elbeuf, le vendredi 17 septembre

Réservation obligatoire

(Re)voyez l’un des chefs-d’œuvre du cinéma italien avec Gelsomina et Zampano. Un univers forain à découvrir sous la coupole du Cirque-Théâtre, en partenariat avec Noé cinémas. Cirque-théâtre d’Elbeuf 2 rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf-sur-Seine Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:48:00

