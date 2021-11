Projection du film “Le réseau Shelburn” Carentan-les-Marais, 3 novembre 2021, Carentan-les-Marais.

Projection du film “Le réseau Shelburn” Saint-Côme-du-Mont Musée D-Day Experience Carentan-les-Marais

2021-11-03 20:30:00 – 2021-11-03 Saint-Côme-du-Mont Musée D-Day Experience

Carentan-les-Marais 50500 Carentan-les-Marais

Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10.000 avions alliés tombent sur le sol français. De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn est mis en place par les alliés et la Résistance Française pour évacuer les aviateurs vers l’Angleterre. En plein territoire occupé, le point d’évacuation s’installe sur les côtes bretonnes dans les Côtes du Nord à Plouha. Le courage de ces hommes et de ces femmes, sera-t-il suffisant pour que l’opération soit une réussite ?

+33 2 33 23 61 95

dernière mise à jour : 2021-10-25 par