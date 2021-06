Rosny-sous-Bois Espace Georges Simenon Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Projection du film « Le ciel est à vous » de Jean Grémillon (1944) Espace Georges Simenon Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le service des Archives (organisateur de l’évènement) s’associe au cinéma Georges Simenon pour une projection de film à caractère patrimonial. Avec l’aide de son mari, Pierre Gauthier (Charles Vanel), un petit garagiste provincial, Thérèse (Madeleine Renaud) bat le record mondial féminin de distance en aviation. Une ode à la place des femmes dans le milieu de l’aviation à la sortie de la guerre, et à tous les passionnés d’histoire. Petit bonus d’avant-séance : une introduction faite par Alexandra Bergerard relative au passé de Rosny-sous-Bois et aux mémoires de Mireille Esnault qui a connu l’Exode.

Tarif : 3€, 4€, 5€.

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:20:00

