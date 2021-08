Béziers Scène de Bayssan Béziers, Hérault Projection du film “La révolte des Vignerons” Scène de Bayssan Béziers Catégories d’évènement: Béziers

**En partenariat avec la Fédération des cinés club de la Méditerranée et le ciné club de Béziers.** En 1907, la viticulture méridionale est en crise et la misère s’installe dans le Languedoc. Tous les dimanches, rassemblés autour de Marcelin Albert, cafetier, et d’Ernest Ferroul, maire de Narbonne, les vignerons manifestent dans les villes du Midi. Clémenceau réagit en envoyant les cuirassiers.

Michel Gayraud – 2007 – 49 min

