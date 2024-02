Projection du film Dune, deuxième partie Wingen-sur-Moder, dimanche 31 mars 2024.

Projection du film Dune, deuxième partie Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

VF De Denis Villeneuve

Avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

2h 46min | Drame, Science Fiction

Synopsis et critique :

Dans DUNE DEUXIÈME PARTIE, Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 18:00:00

fin : 2024-03-31

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est mjc.wingensurmoder@sfr.fr

L’événement Projection du film Dune, deuxième partie Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre