[[http://www.larecyclerie.com](http://www.larecyclerie.com)](http://www.larecyclerie.com)dans la Consigne de la REcyclerie **DOUCE FRANCE** —————- **Réalisateur :** Geoofrey Couanon **Durée :** 95 min **Synopsis :** Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! **Informations pratiques :** * Horaires : dimanche 20 juin 2021 15h-16h30 et 17h-18h30 * Lieu : dans la Consigne de la REcyclerie (83 boulevard Ornano 75018 Paris) * Tarif : gratuit ### **LA RECYCLERIE** Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante. Plus d’infos ? [www.larecyclerie.com](http://www.larecyclerie.com) **C’est où ?** 83 boulevard Ornano 75018 Paris **Comment venir ?** Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt Bus : 85 et 56 Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard **Les horaires :** Lundi – vendredi : 8:00 – 23:00 Samedi -dimanche : 11:00 – 23:00 Programmation : [[programmation@larecyclerie.com](mailto:programmation@larecyclerie.com)](mailto:programmation@larecyclerie.com)

Sur inscription

