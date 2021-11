Vannes Cinéville Garenne Morbihan, Vannes projection du film : COPAINS COMME CAJUNS Cinéville Garenne Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Cinéville Garenne, le vendredi 3 décembre à 14:00

Le film, » Copains Comme Cajuns » retrace les liens historiques entre la Bretagne et la Louisiane, met en avant les membres de la diaspora bretonne, compare la disparition de la langue bretonne au cajun francais, tout en suivant une collaboration musicale entre musiciens bretons et américains en Louisiane. [[https://www.youtube.com/watch?v=yCqO9moP61o](https://www.youtube.com/watch?v=yCqO9moP61o)](https://www.youtube.com/watch?v=yCqO9moP61o)

tarif cinéma

réalisé par Yann Rivallain Cinéville Garenne 12 bis, rue Alexandre le Pontois Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T15:00:00

