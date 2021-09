Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges PROJECTION DU DOCUMENTAIRE ‘L’ESPRIT DES LIEUX’ Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 'L'ESPRIT DES LIEUX' Remiremont, 22 octobre 2021, Remiremont. PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 'L'ESPRIT DES LIEUX' 2021-10-22 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-22 Zone de la Filature Route de Dommartin

Remiremont Vosges Remiremont Dans le cadre de la nouvelle édition de « Rencontre avec… » initiée par la médiathèque départementale des Vosges, les artistes vosgiens sont à l’honneur. Trois films sont proposés par la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionales, le cinéma Majestic France Le Volontaire et l’association Ciném’Art Cades. Ils seront projetés en présence de leur réalisatrice et leurs réalisateurs, en partenariat avec l’association Image’Est. Troisième film : Vendredi 22 octobre 2021 à 20h00 « L’ESPRIT DES LIEUX » En présence du réalisateur Stéphane Manchematin Documentaire – 2018 – 1h30 min À la tombée du jour, Marc camoufle ses micros dans un sous-bois, déclenche la prise de son, puis s’éloigne jusqu’à se fondre dans la nature. Toute la nuit, le dispositif capte des ambiances sonores : souffles, cris, chants, grattements… De retour en studio, dans le sous-sol de sa maison, Marc écoute les enregistrements afin d’en extraire les pépites. Son travail commence à faire parler de lui dans les milieux artistiques… Bientôt, un compositeur le contact. Rendez-vous au cinéma Majestic France Le Volontaire de Remiremont. Toutes les séances se feront en respectant les règles sanitaires. +33 3 29 22 50 01 http://mediatheque.ccpvm.fr/ Médiathèque dernière mise à jour : 2021-09-16 par OT REMIREMONT

