Montargis Musée Girodet Loiret, Montargis Projection des films « La Nuit au musée » et « La Nuit au musée 2 » Musée Girodet Montargis Catégories d’évènement: Loiret

Montargis

Projection des films « La Nuit au musée » et « La Nuit au musée 2 » Musée Girodet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montargis. Projection des films « La Nuit au musée » et « La Nuit au musée 2 »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Girodet Jauge maximale de 50 personnes

À l’occasion du retour de la momie dans ses collections, le musée vous propose de (re)découvrir ce film dans lequel les collections d’un musée prennent vie grâce à la tablette d’un pharaon momifié… Musée Girodet Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-de-la-Chaussée, 45200 Montargis Montargis Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Montargis Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Girodet Adresse Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-de-la-Chaussée, 45200 Montargis Ville Montargis lieuville Musée Girodet Montargis