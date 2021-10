Paris Cité de l'architecture et du patrimoine,Auditorium Paris Projection-débat : Une nouvelle ère, documentaire de Boris Svartzman. Cité de l’architecture et du patrimoine,Auditorium Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité de l'architecture et du patrimoine, Auditorium, le dimanche 17 octobre à 14:00

La Cité de l’architecture accueille la première édition de Close-Up, festival de cinéma dédié à la ville, l’architecture et le paysage qui se tient à Paris et en Région Île-de-France, du 13 au 19 octobre 2021. Séance suivie d’une rencontre entre le réalisateur Boris Svartzman et Françoise Ged, responsable de l’Observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine

Cité de l'architecture et du patrimoine,Auditorium 7 avenue Albert de Mun 75016 Paris

2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T16:00:00

