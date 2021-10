Cazals Cazals Cazals, Lot Projection – Débat “Tata Milouda” à Cazals Cazals Cazals Catégories d’évènement: Cazals

Cazals Lot Cazals “Tata Milouda” de Nadja Harek, 2017, documentaire, 32 minutes, VF Tata Milouda est arrivée en France en 1989, contrainte par son mari violent à faire des ménages à Paris pour payer leur maison au Maroc. Sans papiers, exploitée, loin de ses six enfants, elle décide de rester, de fuir son ancienne vie. Malgré cet enfer, elle suit des cours d’alphabétisation qui la conduisent sur les planches du théâtre. Grâce à l’écriture et au slam, elle retrouve sa liberté. Aujourd’hui à Épinay, depuis son balcon elle voit la tour Eiffel. Réservation à la médiathèque : 09 61 20 30 53 Dans le cadre du Festival Migrant’Scène, la médiathèque Cazals vous propose la projection du film “Tata Milouda” de Nadja Harek, documentaire.

Cette projection sera suivie d'un débat. +33 9 61 20 30 53

