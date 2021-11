(Projection-débat) du film “Une fois que tu sais” Cin’étoile de St Bonnet le Chateau, 6 décembre 2021, Saint-Bonnet-le-Château.

### Ciné-débat en partenariat avec l’Association Culturelle du Pays de St Bonnet le Château. Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part à la rencontre d’experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible. Une odyssée qui touche à l’intime et transforme notre regard sur nous-même et sur le monde pour mieux construire l’avenir. Joël MARTY du CTC 42 assurera la modération du débat. En savoir plus sur le film : [[https://www.nourfilms.com/cinema-independant/une-fois-que-tu-sais/](https://www.nourfilms.com/cinema-independant/une-fois-que-tu-sais/)](https://www.nourfilms.com/cinema-independant/une-fois-que-tu-sais/)

