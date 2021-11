Projection-débat de l’Université Citoyenne de Thouars : L’intelligence des arbres Thouars, 7 décembre 2021, Thouars.

Projection-débat de l’Université Citoyenne de Thouars : L’intelligence des arbres Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque Thouars

2021-12-07 20:30:00 – 2021-12-07 Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque

Thouars Deux-Sèvres Thouars

EUR Dans le cadre de l’opération « Images de Science, Sciences de l’image, vous êtes invités à la projection du film-documentaire « l’intelligence des arbres », montrant le travail minutieux et passionnant des scientifiques nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres, ainsi que les conséquences de cette découverte. Ce savoir change le regard sur le vivant, les arbres et les forêts.

Cette diffusion sera suivie d’un débat animé par Jean-Pierre SHERER, responsable des formations plantes aromatiques et médicinales à la Maison Familiale Rurale de Chauvigny.

Dans le cadre de l’opération « Images de Science, Sciences de l’image, vous êtes invités à la projection du film-documentaire « l’intelligence des arbres », suivie d’un débat animé par Jean-Pierre SHERER.

Dans le cadre de l’opération « Images de Science, Sciences de l’image, vous êtes invités à la projection du film-documentaire « l’intelligence des arbres », montrant le travail minutieux et passionnant des scientifiques nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres, ainsi que les conséquences de cette découverte. Ce savoir change le regard sur le vivant, les arbres et les forêts.

Cette diffusion sera suivie d’un débat animé par Jean-Pierre SHERER, responsable des formations plantes aromatiques et médicinales à la Maison Familiale Rurale de Chauvigny.

Université Citoyenne de Thouars

Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque Thouars

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Maison du Thouarsais