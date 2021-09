Projection débat autour du Film Together we cycle Espace municipal Jean Vilar, 8 octobre 2021, Arcueil.

Soirée de lancement d’un PLAN VELO pour la ville d’Arcueil Vendredi 8 octobre 2021 à 20h à l’espace Municipal Jean Vilar Organisé par la ville d’Arcueil et l’association MDB Val de Bièvre à vélo Autour du film Together we cycle Documentaire de Arne Gielen et Gertjan Hulster (2020) Bande annonce : [[https://vimeo.com/464213956](https://vimeo.com/464213956)](https://vimeo.com/464213956 ) Ce documentaire montre les très grandes déterminations et expertises qui ont permis le passage des Pays-Bas du tout auto au vélo omniprésent. Pas de douceurs, pas d’entre soi bien gentil. Le parallèle avec nos grandes villes y est frappant puisque jusque vers 1970, les embouteillages étaient légion, comme chez nous. On adaptait alors la ville à l’automobile. Mais, grâce à une bonne colère citoyenne et à des relais politiques efficaces, finalement, en 20 ans on a redonné un visage aux villes. Les ingénieurs-urbanistes ont fait des plans en marguerite, fermé des rues, construit des pistes et des carrefours, des passerelles et des tunnels. Le stationnement auto a été dévolu aux communes, ce qui leur a permis d’en faire disparaître beaucoup. Et sans cesse on a inventé de nouvelles façons de faire, en fonction du volume de cyclistes. Encore aujourd’hui les ingénieurs urbanistes inventent de nouvelles solutions, s’adaptant sans cesse aux évolutions. Pour qu’il y ait des cyclistes il faut des infrastructures mais il faut aussi des cyclistes, nous rappelle-t-on. Il fallait obtenir que le vélo devienne évident. Ici c’est l’ambiance, l’image et les services qui entrent en jeu. Le documentaire sera suivi d’un débat animé par Stein Van Oosteren porte parole du Collectif vélo Ile de France et auteur du livre “Pourquoi _pas_ le vélo ?” avec Christian Métairie Maire d’Arcueil et Simon Burkovic son Adjoint à la mobilité, Olivier Stern, adjoint au Maire de Montreuil à la ville cyclable ainsi qu’un représentant de l’antenne MDB Val de Bièvre à vélo Entrée libre mais pensez à reserver auprès du cinéma : 01 41 24 25 55

Entrée libre, réservation conseillée

Proposé par Val de Bièvre à vélo et la mairie d’Arcueil dans le cadre du lancement d’un plan vélo Arcueillais

Espace municipal Jean Vilar 1 rue Paul signac Arcueil Arcueil Val-de-Marne



