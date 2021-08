Valence LUX Drôme, Valence Projection-débat autour du film “A ciel ouvert” LUX Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Projection-débat autour du film “A ciel ouvert” LUX, 22 septembre 2021, Valence. Projection-débat autour du film “A ciel ouvert”

LUX, le mercredi 22 septembre à 20:00 Sur inscription

Proposé par la CAF au LUX, avec la présence de l’UNAFAM (Union des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques) LUX 36 Boulevard Général de Gaulle, 26000 Valence Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T20:00:00 2021-09-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu LUX Adresse 36 Boulevard Général de Gaulle, 26000 Valence Ville Valence lieuville LUX Valence