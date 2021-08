Projection-débat “Alors, tu trouves ?” en avant-première aux Molières Salle d’Exposition et de projection G.J-B Target, 23 septembre 2021, Les Molières.

Projection-débat “Alors, tu trouves ?” en avant-première aux Molières

Salle d’Exposition et de projection G.J-B Target, le jeudi 23 septembre à 20:00

Après le film «Travailler joli pour le nouveau clair de Lune», primé dans les festivals, l’APREIS présente **”Alors, tu trouves ?”,** ————————– **Un film sur l’imaginaire des chercheurs** **et un documentaire de REFERENCE pour le climat** QUATRE VERITES EN CINQ ACTES POUR LE CLIMAT… Camille, jeune chercheuse en climatologie, enchaine au CNRS les contrats de recherche. Mais comprendre comment fonctionne le climat en soi et n’avoir qu’à dessiner des courbes sur un écran, observer l’élévation des températures et annoncer les catastrophes à venir ne lui suffit plus. Elle décide de s’approcher des terres et des populations, toutes aussi lointaines que proches de son laboratoire de recherches. Le voyage qu’elle entreprend en passant par la Chine, la Polynésie, le Mali et l’Essonne, partie du Grand Paris, dans lequel se situe son laboratoire, lui permettra de découvrir des vérités à partager et la conduira à prendre une décision à la fois inattendue et logique. _**Séance en avant-première de la sortie nationale,**_ _**en présence des auteurs (réalisation, scénario, production) Léo et Hugo Dayan, ainsi que Camille Contoux**_ _chercheuse post-doctorante au LSCE – Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (Université Paris-Saclay |CNRS | CEA | UVSQ | IPS._ – – – Film lauréat de l’appel à projets “Coup de pouce 2019” de la Diagonale Paris-Saclay – Université Paris-Saclay. Porteurs de projet : Camille Contoux, chercheuse au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (Université Paris-Saclay |CNRS | CEA | UVSQ | IPSL) et Hugo Dayan, chercheur au Laboratoire de Météorologie Dynamique (IPSL | CNRS). Partenaires : Production : [[https://apreis.eu](https://apreis.eu)](https://apreis.eu) Cellule climat – transitions – biodiversité de l’Universite Paris-Saclay ; Communauté d’agglomération Paris-Saclay ; Conseil Départemental de l’Essonne ; LSCE (laboratoire des sciences du climat et de l’environnement ) ; LMD-IPSL-CNRS (laboratoire de météorologie dynamique) ; Maif Essonne. **La séance du 23 septembre est en avant-programme du Festival VO-VF** **(1er-3 octobre 2021 Gif-sur-Yvette** [**[https://www.festivalvo-vf.com](https://www.festivalvo-vf.com)**](https://www.festivalvo-vf.com)**)** – – – “Le Ciné-Journal en résidence aux Molières” est le cinéma associatif programmé et animé par The Movie Light Project, accueilli mensuellement Salle d’Exposition de la commune, pour la saison culturelle 2021/2022.

Gratuit si adhérent TMLP / 3 EUR Moliérois.es / 6 EUR non Moliérois.es

Le Ciné-Journal en résidence aux Molières inaugure sa saison avec le nouveau film d’Hugo et Léo Dayan

Salle d’Exposition et de projection G.J-B Target 4, rue de la Porte de Paris 91470 Les Molières Les Molières Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T20:00:00 2021-09-23T23:00:00