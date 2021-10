Projection de Films Châlons-en-Champagne, 30 octobre 2021, Châlons-en-Champagne.

Projection de Films 2021-10-30 – 2021-10-30 Cinéma la Comète 5 Rue des Fripiers

Châlons-en-Champagne Marne

L’étrange Noël de M. Jack

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement.

C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël… Un film aux millions de trouvailles, qui fait coexister le merveilleux et l’inquiétant, les lumières de Noël et les ombres d’Halloween. Une splendeur visuelle.

14h – Durée : 1h15

Dès 6 ans

Hôtel Transylvanie

Un film d’animation dans lequel le comte Dracula tient un hôtel pour monstres, où ceux-ci peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire la fête sans être embêtés par les humains. Frankenstein, l’Homme invisible, une famille de loups-garous débarquent à l’hôtel… mais un humain sera de la partie !

Un régal de tous les instants, dont la fantaisie pleine d’humour, le rythme endiablé et la vivacité d’animation séduiront petits et grands !

16h – Durée : 1h30

Dès 6 ans.

Pass sanitaire obligatoire. Places limitées.

+33 3 26 69 50 99

