le vendredi 1 octobre à 14:00

Les 48 heures Nature nous permettent de lancer le programme SPIPOLL avec les CE2 sur une séance de mise en place du programme promu par le muséum d’histoire naturelle. Le SPIPOLL est un projet de sciences participatives qui s’adresse à tous, il a pour but d’étudier les réseaux de pollinisation, c’est à dire les interactions complexes entre plantes et insectes, mais aussi entre les visiteurs des fleurs eux-mêmes. Les ecogardes, agents de terrain de la communauté de communes en matière d’environnement proposent des animations aux scolaires tout au long de l’année. Dans ce cadre, les 48h Nature permettront d’initier un niveau d’élémentaires au suivi des pollinisateurs sur les plantes messicoles, leurs fonctions ainsi que leur diversité. Le SPIPOLL se développe en plusieurs étapes : * Sur le terrain, il s’agit de choisir un type de fleur, de prendre 3 photos des caractéristiques morphologiques de la plante puis une photo du paysage. * Afin que le relevé soit complet, les élèves devront prendre en note les conditions abiotiques ainsi que des informations générales sur le terrain : la température, la couverture nuageuse, le vent, l’environnement proche : forêt, culture en fleurs ? photos prises à l’ombre ou non ? * Il s’agit ensuite de prendre en photo les différents pollinisateurs dans un rayon de 5m qui viennent se poser sur la fleur et les identifier par grands groupes d’insectes en fonction de leurs allures (allure de scarabée, de papillons, de chenilles/larves, arachnides ou autres aspects). Le protocole implique de rester 20mn auprès de la même fleur. * De retour en classe, il faut trier les photos, identifier la plante hôte ainsi que les insectes vus sur le terrain. Il faut également charger les photos sur le site afin de collaborer aux observations sur les pollinisateurs.

Gratuit – Créneau réservé par une classe

Le SPIPOLL consiste à recencer les insectes pollinisateurs sur le terrain puis de partager ses observations sur le site. Les CE2 seront initiés à la pratique par les ecogardes. Sainte Marie de Ré Sainte Marie de Ré Sainte-Marie-de-Ré Charente-Maritime

2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T17:00:00

