Depuis son installation à Saint-Nicolas-des-Bois en 1897, le peintre Georges Lacombe ( 1868-1916), ne cessera de représenter la forêt d’Ecouves. À la fois peintre, sculpteur, dessinateur, poète et caricaturiste, Georges Lacombe va dédier son oeuvre à la nature. Aujourd’hui conservée dans les musées de renommée internationale, son oeuvre peut également s’apprécier à l’ombre des arbres de la forêt d’Ecouves. Durée: 2H (randonnée avec dénivelé important : bonnes chaussures conseillées)

Réservations auprès de l’office de tourisme – 9 euros

