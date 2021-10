Programmation des appareils pliables / Reconversion en informatique MAME, 27 octobre 2021, Tours.

Bonjour à tous, Les copains du GDG ont invités Oliver et Tiffany pour une soirée sur la reconversion professionnelle dans le domaine de l’informatique et sur la création d’application pour les téléphones pliables. On est heureux de se joindre à eux pour cet évènement, au plaisir de se retrouver ! ### J’ai plié mon smartphone et il ne s’est pas cassé… mais mon app web si ? (Olivier Leplus) Vous avez surement dû les voir passer, les smartphones à écrans pliables comme le Samsung Galaxy Fold ou avec deux écrans comme le Surface Duo sont déjà sur le marché, il ne reste “plus” qu’à repenser et mettre vos applications à jour ! Mais comment ? Par ou commencer ? Heureusement, le web évolue en permanence et a déjà commencé à s’adapter à ces nouveaux périphériques grâce à de nouvelles APIs. Dans ce talk on va explorer pourquoi et surtout comment exploiter plusieurs écrans dans vos web apps, pour créer des nouvelles expériences via des fonctionnalités encore expérimentales. On va aussi regarder comment adapter des applications existantes pour ces nouveaux appareils, tout en essayant d’éviter au maximum d’avoir affaire avec les bizarreries des nouvelles primitives CSS et JavaScript. ### Les tribulations d’une jeune reconvertie en informatique (Tiffany Souterre) Beaucoup de gens y pensent, certains se renseignent, d’autres font carrément le grand plongeon. Il y a une infinité de façons de se lancer et aucune n’est parfaite. Mon retour sur une expérience qui à changé ma vie.

