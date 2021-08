Nogent-sur-Seine Théâtre municipal Aube, Nogent-sur-Seine Profitez d’un concert de piano et de flûte Théâtre municipal Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Nogent-sur-Seine

Profitez d’un concert de piano et de flûte Théâtre municipal, 19 septembre 2021, Nogent-sur-Seine. Profitez d’un concert de piano et de flûte

Théâtre municipal, le dimanche 19 septembre à 17:00 Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Un concert de piano et de flûte, en hommage à Gustave Flaubert, sera organisé par le duo Ad Libitum, représenté par Alexandra Ruiz et Olivier Boutet. Théâtre municipal 1 avenue Pasteur, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Bernières Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

