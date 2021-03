Mézidon Vallée d'Auge Château de Canon Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Printemps aux châteaux Château de Canon Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Printemps aux châteaux Château de Canon, 19 avril 2021-19 avril 2021, Mézidon Vallée d'Auge. Printemps aux châteaux

du lundi 19 avril au vendredi 30 avril à Château de Canon

_Chaque jour, une animation dans un des deux châteaux._ ### **Informations :** ### _**Horaires**_ Du 19 au 30 avril

Tous les jours de 14h à 18h ### _**Tarifs**_ Adulte : 8€

6 – 18 ans : 3€

– de 6 ans : Gratuit Programme d’animations en collaboration avec le château de Crèvecœur. Château de Canon Château de Canon Avenue du Château 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-19T14:00:00 2021-04-19T18:00:00;2021-04-20T14:00:00 2021-04-20T18:00:00;2021-04-21T14:00:00 2021-04-21T18:00:00;2021-04-22T14:00:00 2021-04-22T18:00:00;2021-04-23T14:00:00 2021-04-23T18:00:00;2021-04-24T14:00:00 2021-04-24T18:00:00;2021-04-25T14:00:00 2021-04-25T18:00:00;2021-04-26T14:00:00 2021-04-26T18:00:00;2021-04-27T14:00:00 2021-04-27T18:00:00;2021-04-28T14:00:00 2021-04-28T18:00:00;2021-04-29T14:00:00 2021-04-29T18:00:00;2021-04-30T14:00:00 2021-04-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Château de Canon Adresse Château de Canon Avenue du Château 14270 Mézidon Vallée d'Auge Ville Mézidon Vallée d'Auge