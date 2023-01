Prince Waly Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Prince Waly Dijon, 30 mars 2023, Dijon . Prince Waly 42 avenue de Stalingrad La Vapeur Dijon Côte-d’Or La Vapeur 42 avenue de Stalingrad

2023-03-30 – 2023-03-30

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad

Dijon

Côte-d’Or De ses débuts à Montreuil avec Big Budha Cheez à la consécration BO Y Z – sur lequel il invitait aussi bien Alpha Wann que Feu! Chatterton – en passant par Junior, façonné avec le producteur Myth Syzer, Prince Waly a irradié de sa prestance le rap francophone, imprimé dans ses grandes pages certaines de ses plus belles histoires et marqué nombre de rétines avec un univers visuel sans égal dans le paysage. contact@lavapeur.com +33 3 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com/ La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon

dernière mise à jour : 2023-01-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Côte-d'Or La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Ville Dijon lieuville La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Prince Waly Dijon 2023-03-30 was last modified: by Prince Waly Dijon Dijon 30 mars 2023 42 Avenue de Stalingrad La Vapeur Dijon Côte-d'Or Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or