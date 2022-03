Primaderan La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence Catégories d’évènement: La Bastide-Clairence

Pyrénées-Atlantiques

Primaderan La Bastide-Clairence, 22 mai 2022, La Bastide-Clairence. Primaderan Trinquet Gartxot Rue Notre-Dame La Bastide-Clairence

2022-05-22 12:00:00 – 2022-05-22 Trinquet Gartxot Rue Notre-Dame

La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques 7 EUR Sylvain Chauveau, Joêl Mérah et Stéphane Garin ont sillonné le monde grâce à leur précédent album, Soñando. Leur nouvel opus, Jojoni ( peu à peu en japonais), est de la même veine : de courtes pièces acoustiques révélant toutes les beautés insoupçonnées de leurs instruments.

Le groupe a récemment décidé de s’inscrire dans une démarche écologique. Sylvain Chauveau, Joêl Mérah et Stéphane Garin ont sillonné le monde grâce à leur précédent album, Soñando. Leur nouvel opus, Jojoni ( peu à peu en japonais), est de la même veine : de courtes pièces acoustiques révélant toutes les beautés insoupçonnées de leurs instruments.

Le groupe a récemment décidé de s’inscrire dans une démarche écologique. +33 5 59 59 07 27 Sylvain Chauveau, Joêl Mérah et Stéphane Garin ont sillonné le monde grâce à leur précédent album, Soñando. Leur nouvel opus, Jojoni ( peu à peu en japonais), est de la même veine : de courtes pièces acoustiques révélant toutes les beautés insoupçonnées de leurs instruments.

Le groupe a récemment décidé de s’inscrire dans une démarche écologique. Trinquet Gartxot Rue Notre-Dame La Bastide-Clairence

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Bastide-Clairence, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu La Bastide-Clairence Adresse Trinquet Gartxot Rue Notre-Dame Ville La Bastide-Clairence lieuville Trinquet Gartxot Rue Notre-Dame La Bastide-Clairence Departement Pyrénées-Atlantiques

La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bastide-clairence/

Primaderan La Bastide-Clairence 2022-05-22 was last modified: by Primaderan La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence 22 mai 2022 La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques