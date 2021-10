PRESSTIVAL : LA MAYENNE AU FOND DES YEUX Château-Gontier-sur-Mayenne, 9 novembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

PRESSTIVAL : LA MAYENNE AU FOND DES YEUX 2021-11-09 – 2021-11-09 Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Alors que l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) s’inscrit comme un média patrimonial qui accompagne la mise en perspective de l’histoire, du patrimoine matériel et immatériel des territoires, l’information, aujourd’hui, est celle de l’immédiateté via notamment les chaînes info. Bruno Jeudy, rédacteur en chef de Paris Match, éditorialiste sur BFM TV, nous livrera sa vision des média, lui qui jongle sans cesse entre les plateaux de télévision et la rédaction de l’hebdomadaire.

Grâce à la présence de représentants de la délégation INA Loire Bretagne mais aussi de Laurent Vallet, son PDG, cette soirée, entre projections et interventions, permettra d’en savoir un peu plus sur ce projet inédit de fresque, jamais réalisé dans le cadre d’un festival de journalisme. Tout juste lancé, cet outil multimédia, conçu comme un site Internet encyclopédique offre une navigation dans des sélections de vidéos expliquées et replacées dans leur contexte historique, scientifique et culturel… À horizon 2023, ce sont 150 reportages (soit 50 par an) sur la Mayenne qui seront mis à la disposition de ses habitants, des scolaires, des chercheurs, des passionnés via un site internet dédié. Ainsi, tout en valorisant et portant à la connaissance d’un large public les fonds de la télévision régionale et nationale, cette fresque multimédia propose une immersion dans l’histoire contemporaine du territoire, en revisitant soixante-dix années d’actualités et de documentaires. Le regard de ces médias constitue un témoignage unique et précieux sur la formidable transformation de notre territoire.

Gratuit, sur réservation.

Respect des mesures sanitaire en vigueur.

Soirée de présentation de la fresque « La Mayenne au Fond des Yeux », avec l’INA, la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier, les Archives départementales de la Mayenne et le Conseil Départemental de la Mayenne.

+33 2 43 09 55 97 http://www.presstivalinfo.fr/

dernière mise à jour : 2021-10-19 par