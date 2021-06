Pressée d’huile #2 Charnay-lès-Mâcon, 26 août 2021-26 août 2021, Charnay-lès-Mâcon. Pressée d’huile #2 2021-08-26 – 2021-08-26 Huilerie Domaine Chamgrenon

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire EUR 0 0 Découvrez la fabrication et les saveurs traditionnelles de l’huile de noix. De la meule à la presse en passant par la cuisson, venez suivre les étapes de l’élaboration de l’huile qui lui donne un goût unique.

En fonctionnement quelques jours dans l’année, cette visite gratuite de l’huilerie est à ne pas manquer ! Vente d’huile à l’issue de la pressée dans la limite des stocks disponibles.

8€ la bouteille de 35cl (règlement par chèque ou espèces).

