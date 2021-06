Saint-Pierre-d'Oléron Musée de l'Île d'Oléron Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Oléron Présentation du projet La classe l’œuvre Musée de l’Île d’Oléron Saint-Pierre-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Pierre-d'Oléron

Présentation du projet La classe l’œuvre Musée de l’Île d’Oléron, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Pierre-d'Oléron. Présentation du projet La classe l’œuvre

Musée de l’Île d’Oléron, le samedi 3 juillet à 19:00

TRAMES de Vies en Oléron. De fil en aiguille, paysages et métiers insulaires au 19ème siècle. Ce projet s’articule autour de la nouvelle exposition temporaire consacrée aux habits d’autrefois portés par les oléronais au cours du 19ème et du début du 20ème siècles. Les élèves de la classe de CE2/CM1 de l’école Maurice Renard de Dolus d’Oléron ont participé à différentes séances : présentation de l’exposition temporaire sous la forme d’un diaporama, atelier autour du tissage, atelier sur la création d’une carte textile de l’île d’Oléron et une sortie dans un marais salant pour découvrir les couleurs des paysages du territoire. Présentation du projet » Trames de vie en Oléron » Musée de l’Île d’Oléron 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron, Nouvelle-Aquitaine, France Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Oléron Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'Île d'Oléron Adresse 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Saint-Pierre-d'Oléron lieuville Musée de l'Île d'Oléron Saint-Pierre-d'Oléron