Roques salle des fêtes de Roques Haute-Garonne, Roques Présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) salle des fêtes de Roques Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Roques

Présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) salle des fêtes de Roques, 30 septembre 2021, Roques. Présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

salle des fêtes de Roques, le jeudi 30 septembre à 19:00

En présence du bureau d’étude qui a travaillé sur le projet ainsi que les élus. **Qu’est ce qu’un PLU ?** C’est un document de planification de l’urbanisme qui prévoit et réglemente la destination des constructions avec des règles applicables à tous, sur le territoire de la commune. Il expose et explique les orientations de la commune, les actions envisagées, les règles applicables et ce sur le territoire de la commune. Le pass sanitaire sera demandé pour accéder à la rencontre.

Entrée libre

Il s’agira de présenter le projet du PLU avant son arrêt définitif. salle des fêtes de Roques avenue de la gare roques Roques Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T19:00:00 2021-09-30T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Roques Autres Lieu salle des fêtes de Roques Adresse avenue de la gare roques Ville Roques lieuville salle des fêtes de Roques Roques