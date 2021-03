Sceaux En ligne Sceaux Présentation du Master 2 Droit privé fondamental En ligne Sceaux Catégorie d’évènement: Sceaux

Présentation du Master 2 Droit privé fondamental En ligne, 30 mars 2021-30 mars 2021, Sceaux. Présentation du Master 2 Droit privé fondamental

En ligne, le mardi 30 mars à 18:30

Présentation du Master 2 Droit privé fondamental sous la direction de Madame le Professeur Françoise Labarthe, en présence du bureau de l’association du Master, d’étudiants et d’anciens étudiants. **Mardi 30 mars 2021 à 18h30, en ligne** Lien pour y participer : [https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/ee4947587b3f4e5a87ce75e4ce274132](https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/ee4947587b3f4e5a87ce75e4ce274132) Présentation en ligne de la formation En ligne 54 boulevard Desgranges – 92330 Sceaux Sceaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-30T18:30:00 2021-03-30T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Sceaux Autres Lieu En ligne Adresse 54 boulevard Desgranges - 92330 Sceaux Ville Sceaux