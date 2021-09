Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Présentation du livre de Daniel Corsand : Croyez-moi, j’ ai menti Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Orthez Pyrénées-Atlantiques Daniel Corsand, journaliste à France Bleu Béarn Bigorre, couvre l’actualité judiciaire du Béarn depuis 18 ans maintenant. Il a compilé et enfilé ces perles de procès dans un ouvrage décapant. Un chapelet de ce qui peut passer, vu de loin, pour des incongruités. Mais, replacées dans leur contexte, elles soulignent l’ extraordinaire humanité du fait de poursuivre, défendre, juger et condamner son prochain.

