le lundi 27 septembre à 09:00

2 Lignes de fours équipés de chaudières de récupération d’énergie. Capacité nominale par four : 6.5 tonnes d’ordures par heure (à PCI = 1 800 kCal/kg) Capacité de la fosse de réception des ordures : 2 100 m³ Débit moyen de vapeur : environ 15 tonnes par heure et par ligne Caractéristiques de la vapeur surchauffée : 25 bars/290°C Puissance du turbo alternateur : 2,4 MW Puissance maximale du réseau : 18 MW Débit des fumées : 25 000 à 30 000 Nm³/h par ligne Déchloruration des fumées par injection de chaux Spongiacale® Dépoussiérage des fumées par filtres à manches Traitement des NOx par voie catalytique avec injection d’eau ammoniacale Hauteur de la cheminée : 80 m Broyeur à encombrants : capacité 25 tonnes par heure

Le Centre de Valorisation Energétique (CVE) mis en service en 1989 a été conçu pour éliminer et valoriser les déchets ménagers et assimilés de la Communauté Urbaine du Grand Reims. Remival ZI Les Essillards chemin du Moulin de Vrilly 51100 Reims Reims Marne

2021-09-27T09:00:00 2021-09-27T13:00:00

